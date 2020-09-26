Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te konuşuyor - Canlı izle
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te “Teknofest 2020 Ödül Töreni”nde konuşuyor. Canlı yayın izlemek için tıklayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST etkinliklerine katılmak ve açılışlar yapmak amacıyla Gaziantep’e geldi.
TEKNOFEST 2020'de boy gösteren gençlerin ödüllerini dağıtan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, projeler hakkında bilgi aldığı dikkatlerden kaçmadı.
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