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Başkan Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde konuşuyor
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11 Şubat 2024 Pazar 13:38:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 13:38:00

Başkan Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenen mitingde konuşuyor

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Başkan Erdoğan, Tekirdağ Valiliği önündeki Hükümet Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Valiliği önündeki Hükümet Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

3 Kasım 2002'den beri Tekirdağ'ın tercihi ne olursa olsun şehrimizi hiçbir zaman ihmal etmedik, kaderine terk etmedik

Biz ayıran ve ayrıştıran değil, birleştiren bir anlayışla siyaset yapıyoruz. Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz

Bizde sırf kendisine rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek, mağdurları gecenin bir yarısında kapı dışarı atmak olmaz. Bizde CHP'li belediye başkanları gibi "oy yoksa hizmet de yok" diye milleti açık açık tehdit etmek olmaz.

CHP'nin idare ettiği illerimizde vatandaşlarımız bırakın vizyoner projelerle tanışmayı, klasik belediyecilik hizmetlerini bile almakta zorlanıyor

Son seçim yenilgisinde de "13. Cumhurbaşkanımız" diyerek yere görev sığdıramadıkları Bay Kemal'e kestiler. Türkiye'yi yönetmeye namzet gördükleri zatı kendi partilerini yönetmeye yeterli görmediler

Anadolu insanını hiçbir zaman hizmete ve hürmete layık bulmadılar. Biraz emek verip çalışıp, ter döküp seçmenin kalbini ve zihnini kazanmak yerine her zaman kolaya kaçtılar

Bunlarda Türkiye'yi büyütmek, ülkemizin önüne açmak, şehirlerimizi yeni yatırımlarla geliştirmek gibi bir dert yok. Bunun yerine tek parti dönemi faşizmine özlem var. Vatandaşa tepeden bakma hastalığı var

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan tekirdağ miting
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