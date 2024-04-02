VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan, TBMM'deki iftar programına katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alımı bayramdan önce yapılacak
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi yıktı
Beyaz Saray'dan İsrail saldırısına ilişkin açıklama: Öfkeliyiz
Guterres: İsrail'in insani yardım çalışanlarını öldürmesi vicdansızlık
02 Nisan 2024 Salı 23:34:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 23:34:00

Başkan Erdoğan, TBMM'deki iftar programına katıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından TBMM'de düzenlenen 'Milletvekilleri ile İftar Programı'na katıldı.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve eski TBMM başkanları da katıldı.

Program, iftar yemeğinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Erdoğan, programda konuşma yapmazken milletvekilleri ile fotoğraf çekiminin ardından TBMM'den ayrıldı.

Etiketler : başkan erdoğan tbmm iftar
Nihan Akın akustik modasına uydu

Nihan Akın akustik modasına uydu
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX