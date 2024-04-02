Başkan Erdoğan, TBMM'deki iftar programına katıldı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) iftar programına katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından TBMM'de düzenlenen 'Milletvekilleri ile İftar Programı'na katıldı.
Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve eski TBMM başkanları da katıldı.
Program, iftar yemeğinin ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. Erdoğan, programda konuşma yapmazken milletvekilleri ile fotoğraf çekiminin ardından TBMM'den ayrıldı.
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