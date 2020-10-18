18 Ekim 2020 Pazar 21:41:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 21:43:00
Başkan Erdoğan, Tatar'ı arayarak tebrik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı arayarak tebrik etti.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar'ın başarısını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar'ı ilk yurtdışı ziyareti için Ankara'ya davet etti.
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