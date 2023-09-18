Başkan Erdoğan TASC programında konuştu: Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırılar mazur gösterilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi(TASC) tarafından düzenlenen akşam yemeği programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Yurt dışında yaşan milyonlarca vatandaşımız oylarını kullanarak sandıkları adeta bayram yerine çevirdi. Yağmurun, güneşin altında bekleyerek, kimi zaman bölücülerin ve FETÖ'cülerin engelleme girişimleriyle karşılaşarak velhasıl iradelerine sahip çıkmak için pek çok fedakarlığı göğüsleyen tüm vatandaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

200 bin deprem konutunun inşa süreci başlamış oldu. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren yapımı tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Amacımız ilk bir sene içerisinde 319 bin konutun inşasını bitirip depremzede kardeşlerimizi güvenli yuvalarını kavuşturmaktır. Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz.

Amerikalı Müslüman kardeşlerimizin ve diğer inanç topluluklarının milletimizle sergilediği dayanışmayı şükranla karşılıyorum. Amerikan Müslüman toplumuna da teşekkür ediyorum

Kur'an-ı Kerim'e Kerim'e karşı saldırılar mazur gösterilemez.

İslam düşmanlığının önü alınmazsa failler daha da pervasız hale gelecektir. Türkiye olarak, kar topu gibi büyüyen bu tehlike karşısında uyarılarımızı yapıyor, tepkimizi açıkça ortaya koyuyoruz.

Dünya genelindeki 2 milyar Müslümanın kutsallarına saldırmanın, fikir özgürlüğü kisvesiyle meşrulaştırılmasını asla kabul etmiyoruz.

(Türkiye-ABD ilişkileri) Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde daha da ilerleteceğiz.

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