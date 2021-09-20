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20 Eylül 2021 Pazartesi 10:32:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 10:43:00

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Yeni yasa gündemde

Kaynak: Sabah

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen ekonomi kurmayları ile AK Parti'nin Meclis ayağının yasalarla destek vereceği ortak çalışmayla enflasyon, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilecek. Fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için üreticiden tüketiciye ulaşım zincirini sağlayan Hal Yasası'nın çıkarılması gündemde.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ekonomi alanında atılacak adımlara hız verildi. Ekonomi kurmayları ile AK Parti'nin Meclis ayağının yasalarla destek vereceği ortak çalışmayla enflasyon, hayat pahalılığı ve fiyat artışlarındaki spekülasyonlarla mücadele edilecek.

Sabah'ta yer alan habere göre 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla birlikte vatandaşları ve mükellefleri de rahatlatacak düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketlerinin de teker teker yasalaşması bekleniyor.

HAL YASASI GÜNDEMDE

AK Parti kaynakları, "Adımlar atılmaya başlandı, bunun meyvesini önümüzdeki aylarda göreceğiz. Özellikle spekülasyon çok fazla. Dolar artıyor diye fiyatlar artıyor, dolar inince fiyatlar düşmüyor. Bu fiyat spekülatörlerine izin verilmeyecek. Üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmelerin girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı herhangi bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışına gitmesi, serbest piyasa ekonomisi ile açıklanamaz.

Ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunulamaz. Bu önlemek için devletin bütün kurumları çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için üreticiden tüketiciye ulaşım zincirini sağlayan Hal Yasası'nın çıkarılması gündemde. Hal Yasası ile yüksek fiyatların yansıdığı gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesinin sağlanacak.

Etiketler : edoğan yeni anayasa Başkan Recep Tayyip Erdoğan
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