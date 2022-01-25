Başkan Erdoğan'dan talimat! Bakanlar İstanbul'a geldi

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25 Ocak 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2022 Salı 09:15:00

Başkan Erdoğan talimatı verdi... İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'da

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İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Sezer, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a geldi.

Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a geldi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

BAKAN SOYLU İNCELEMELERDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'un Bağcılar ilçesinde incelemelerde bulundu ve araçlarında mahsur kalanları ziyaret etti.

Bakan Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin bir toplantı yaptı. Bakan Soylu, toplantının ardından incelemelerde bulunmak üzere Bağcılar'a geçti.

Soylu, yoğun kar yağışının yolları kapatması nedeniyle Bağcılar'dan yaklaşık 4 kilometre boyunca uzun araç kuyruklarının oluştuğu Başakşehir istikametine doğru yürüyerek incelemelerde bulunurken, araçlarında mahsur kalanları da ziyaret etti.

Bölgedeki gözlemlerini ve yaşanan aksaklıkları, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde karla mücadele için kurulan kriz merkezinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya ileten Soylu, eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

Etiketler : BAŞKAN ERDOĞAN KAR BAKANLAR Ali Yerlikaya
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