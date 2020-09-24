Başkan Erdoğan talimat verdi! Küçük Sara için müjde

Başkan Erdoğan talimat verdi! Küçük Sara için müjdeBaşkan Erdoğan talimat verdi! Küçük Sara için müjde
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 yaşında ilk defa duyan Suriyeli Fatma ile işitme engelli kardeşi Sara Afaş'ın tedavi edilmesi talimatı verdi.
Suriye'nin Halep kentinden 8 yıl önce Kocaeli'ye göç eden Fares ve Gusun Afaş çiftinin 6 çocuğundan 10 yaşındaki Fatma ile 3 yaşındaki Sara'nın işitme engeli bulunuyor.
Körfez ilçesinde yaşayan belediyeden emekli Mustafa Demirtaş ve hayırsever eczacı Caner Göçmez'in girişimleriyle 3 gün önce Fatma'nın kulağına işitme cihazı takıldı.
İlk defa sesleri duyan Fatma ve ailesinin hikayesini öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam 3 yaşındaki Sara'nın da tedavi edilmesi talimatı verdi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de bunun üzerine aileyle iletişime geçti.
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