Başkan Erdoğan'dan Taliban açıklaması

Başkan Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında önemli konular gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Toplantıda, ABD'deki gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçtiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan'daki süreci değerlendirerek, "Afganistan'da en çok bizim varlığımız hissediliyor. Taliban'la biz görüşmelere açığız, kapıları kapatmadık. Biz her zaman iyi ilişkilere varız, hazırız. Bunu onlara da söyledik. Biz oraya ülkeler içerisinde en çok hizmet eden ülkeyiz" dediği öğrenildi. Afganistan'ın Asya kıtasında önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki istikrarın sağlanmasında Türkiye'nin önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekti.

"BUNU DA DÜŞÜRECEĞİZ"

Edinilen bilgilere göre, gıda enflasyonuyla ilgili değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısının bine çıkarılacağını tekrar söyledi. Erdoğan, "Biz daha önce enflasyonları, faizleri nasıl düşürdüysek bunu da aynı şekilde düşüreceğiz. Ama bu bir günde olmaz" dedi. MKYK toplantısında yapılan sunumda, gıda enflasyonun nedeninin sadece iç kaynaklı olmadığına, bütün dünyada enflasyonun yüksek seyrettiğine vurgu yapıldı.

ÇOĞU ÖĞRENCİ DEĞİL

Yapılan sunumda son dönemde yurtlarla ilgili yapılan provokasyonlara ilişkin şunlar aktarıldı: "Yurt yok dışarıda kalıyoruz, diyenlerin büyük bir çoğunluğu öğrenci değil. Bir kısmının terör örgütleriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Çok azı öğrenci olmasına rağmen bunların bir kısmının yurda müracaat etmediği tespit edildi. Bir bölümü de öğrenci olmasına rağmen yurda müracaat etmiş ancak daha sonra yurttan ayrılmış."

KPOP'A KARŞI TEDBİR ALINMALI

Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, terörle mücadele, göç, sınırlar, yurtlar ve Z kuşağıyla ilgili önemli bir sunum yaptığı öğrenildi. Sunumda, Z kuşağının son dönemde Güney Kore kökenli bir müzik türü olan KPOP'a ilgi duyduğu anlatıldı. Ancak bunun tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekilen sunumda, KPOP'un bir müzik türü değil, cinsiyetsizleştirme projesi olarak görülmesi ve tedbir alınması gerektiği aktarıldı. Bazı MKYK üyeleri, gençlere yönelik milli ve manevi değerlerin aşılanması konusunda çalıştayların yapılması gerektiğini ifade etti.