Taksim'de yapımı süren AKM ve camide incelemelerde bulundu

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20 Mart 2021 Cumartesi 19:15:00 - Güncelleme:20 Mart 2021 Cumartesi 19:18:00

Başkan Erdoğan, Taksim'de yapımı süren Atatürk Kültür Merkezi ve camide incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, inşası süren Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) incelemelerinin ardından Taksim Meydanı'ndan yürüyerek cami inşaatına geçti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) incelemelerde bulundu.

Başkan Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İstanbul İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik etti.

Başkan Erdoğan, yaklaşık 20 dakika süren incelemelerinin ardından yürüyerek Taksim Meydanı'na geldi. Yürüdüğü güzergahta vatandaşlar Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu.

KESTANE VE MISIR SATIN ALIP VATANDAŞLARA İKRAM ETTİ

Taksim Meydanı'nda bir süre duran Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, bu sırada meydandaki bir kestaneciden satın aldığı kestane ve mısırları yanında bulunan yetkililer, gazeteciler ve vatandaşlara ikram etti.

Erdoğan, ödeme yaptığı sırada kestaneciye, "Hakkını helal et. Ben el öptürmüyorum. Annenin elini öp, babanın elini öp, annenin bir de ayağının altını öp." dedi.

Yanına gelen vatandaşlarla da sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.

ERDOĞAN, TAKSİM'DE YAPIMI SÜREN CAMİDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Başkan Erdoğan, inşası süren Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) incelemelerinin ardından Taksim Meydanı'ndan yürüyerek cami inşaatına geçti.

Erdoğan'a incelemeleri sırasında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm İstanbul İl Müdürü Coşkun Yılmaz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve diğer yetkililer eşlik etti.

Başkan Erdoğan, yarım saat süren incelemelerinin ardından camiden ayrıldı.

Taksim Meydanı'nda temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin şu ana kadar inşaatı ve genel işçiliğinin yüzde 99'u tamamlandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan atatürk kültür merkezi taksim meydanı cami
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