Başkan Erdoğan taksicilerle sohbet etti
Başkan Erdoğan katıldığı programın ardından, Tarabya Köşkü'ne geçerken, yol üzerindeki taksicilerle sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın(MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın açılışını yaptı.
ŞOFÖRLERLE SOHBET EDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. Tarabya Bayır Caddesi'nde bulunan Tarabya Taksi durağındaki ve hemen yanında bulunan minibüs durağındaki şoförleri selamladı.
Makam aracından inmeyen Erdoğan bir süre şoförlerle sohbetti ve fotoğraf çektirdi. Erdoğan daha sonra köşke geçti.
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