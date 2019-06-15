Başkan Erdoğan Tacikistan'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan Cumhuriyeti'nin başkenti Duşanbe'deki temaslarına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveden önce Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Zirvenin Dönem Başkanı ve Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman, toplantı başlamadan önce liderleri Didor Salonu'nda tokalaşarak karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CICA aile fotoğrafında hazır bulundu, fotoğraf çekimi sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in arasında yer aldı.
Erdoğan, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvedeki oturuma geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum başlamadan önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayaküstü sohbet etti. Görüşme esnasında Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.
Liderler, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ın 5. CICA Zirvesi katılımcıları onuruna vereceği resmi resepsiyona iştirak edecek.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son dakika... Hakurk'a düzenlenen hava saldırısında teröristlere ait hedefler vuruldu
- Başkan Erdoğan Tacikistan'da
- Son Dakika... Gri kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı
- Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaretiyle ilgili ilk yorum: Böyle bir ifade kullanmaya hakkı yoktur
- Başkan Erdoğan'dan Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını için ilk değerlendirme