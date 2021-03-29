Başkan Erdoğan: Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi'nde konuştu . "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur." ifadesinde bulunan Erdoğan, Meclis'te "Su Kanunu" hazırladıklarının altını çizdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün iki önemli etkinliği bir arada gerçekleştiriyoruz. İlk olarak 366 tesisi resmi açılış töreniyle milletimizin istifadesine sunuyoruz. Türk ekonomisine 420 milyon liraya yakın katkı sağlamıştır.

Toplam yatırım tutarı 5 milyar 200 milyon liraya varan bu eserlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ikinci olarak 1. Su Şurası'nın da tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Fikirleri önerileri görüşleri ile şurayı zenginleştirecek tüm uzmanlara şimdiden teşekkür ediyorum.

Kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz. Elimizdeki sınırlı su kaynaklarını Irak ve Suriye gibi iki komşumuzla paylaşmak mecburiyetindeyiz

"TARIMSAL SULAMA SİSTEMLERİNİ YENİLEMEMİZ GEREKİYOR"

Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiç bir fark yoktur. Bunun için üzerimize düşen görevler vardır. Tarımsal sulama sistemlerini yenilememiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Bireysel tasarrufu teşvik ederek mevcut kaynaklarımızı daha verimli kullanmalıyız. Suyun gücünü milletle buluşturmak hedefiyle sadece su alanına yaptığımız yatırımların toplam bedeli 255 milyar lirayı geçiyor. Son 19 yılda çevrecilik adına ruhen ve fiziken çevreyi kirletenlere inat 600'ü baraj olmak üzere 8697 yeni tesis kazandırdık.

Tamamlandığında ülkemizin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı bitmek üzere. GAP kapsamında baraj ve sulama projelerini hızla tamamlamak için özel projeler yürüttük. 2007 yılında yaşanan büyük kuraklıktan sonra eylem planları hazırladık. Boğaz geçiş tüneli ile Asya ve Avrupa'yı 4 metre çapındaki ve 5551 metre uzunluğundaki dev su tüneli ile birleştirdik. 262 adet içme suyu tesisi ile 41 milyon vatandaşımıza yıllık 2 milyar 700 milyon metreküp ilave içme suyu tesis ettik.

"MECLİS'TE BİR SU KANUNU HAZIRLIYORUZ"

Ülkemizin 44 milyar kilovatsaatlik elektrik üretim kapasitesini 1087 milyar kilovatsaate çıkardık. Depolama yapılarına alternatif olarak 26 adet yeraltı barajı inşa ettik. 2023 yılına kadar tamamlanan yeraltı baraj sayısını 157'ye yükselteceğiz. Su arıtma imkanlarının da geliştiğini görüyoruz. Bugün su fakiri diyebileceğimiz birçok ülke tarımsal sulamada bu imkandan ciddi oranda faydalanıyor. Biz de su arıtma teknolojilerine büyük yatırım yapıyoruz. Günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak tarımsal sulamada yeniden kullanılacak şekilde insanımızın hizmetine sunuyoruz. Sulamada halen yüzde 46 olan radumanı tedbirlerle 2024 yılında yüzde 55'e yükseltmeyi hedefliyoruz. Su yönetimindeki yetki çatışmalarını önlemek amacıyla Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz.

"TARIMSAL ÜRETİMDE CUMHURİYET TARİHİNİN REKORLARINI KIRDIK"

Salgının tüm dünyada dengeleri alt üst ettiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu süreçte güçlü sağlık altyapısı yanında tarıma ve suya bağlı gıda güvenliğinin stratejik önemi de görülmüştür. Hamdolsun 2020 son 19 yılda sağlıkla birlikte tarıma yaptığımız yatırımların meyvesini topladığımız yıl oldu. Salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Tarım sektörümüz sağladığımız destekler ve yeni projelerle büyümeye devam etti. Biz birileri gibi kuru sıkı atmak yerine rakamlarla oranlarla, karşılaştırmalarla konuşmayı seviyoruz. bunu da çiftçilerimize, üreticilerimize saygımızın bir gereği olarak görüyoruz. Tarım sektörümüz yüzde 4,8 gibi önemli bir büyüme oranına ulaşarak ekonomimize katkı sağladı. Tarımsal hasılamız 334 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız yüzde 5 artarak yaklaşık 21 milyar dolara ulaştı. Bazıları bu gerçeklere gözlerini kapaksada Türkiye net ihracatçı bir ülkedir. Dış ticaret fazlamız yüzde 9 artışla 5,5 milyar dolara yükseldi.

Salgın şartlarına rağmen canlarını dişlerine takarak tarlasını eken üreten tüm çiftçilerimize şahsım milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Çiftçileri unuttunuz diyen birileri var ya bakın ben buradan resmi rakam veriyorum. Bu yıl üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız. Çalışmalarımızı artırarak yerli ve milli üretim anlayışı ile tarımda büyümeye ve yeterliliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. 1. Su Şurası'nda alınacak kararlar bu mücadelemize katkı sunacaktır.