Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Riyad'a geldi.

ZİRVENİN GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede İslam dünyasının temsilcilerinin, gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Zirve oturumunda hitapta bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.