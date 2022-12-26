Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkan Al Şeyh'i kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al-Sheikh'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al-Sheikh'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
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