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26 Aralık 2022 Pazartesi 15:20:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 15:20:00

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkan Al Şeyh'i kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al-Sheikh'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed İbrahim Al-Sheikh'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan suudi arabistan suudi arabistan şura meclisi
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