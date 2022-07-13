Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman, görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.