18 Haziran 2019 15:17 | Salı
Başkan Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreninde konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreninde halka hitap ediyor.
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- Başkan Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreninde konuşuyor
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