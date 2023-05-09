Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdurrahman el-Burhan ile görüştü
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la telefon görüşmesinde, Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından endişe duyduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah Abdurrahman el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Sudan'daki gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.
Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler'le temas halinde çabalarına devam edeceklerini belirtti.
Görüşmede, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı.
- MSB'den Erzurum'daki olaylara ilişkin açıklama
- Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları lanetledi
- "Meta ofisimizi bugün itibariyle kullanıma sunuyoruz"
- MİT'ten PKK'ya Gara'da operasyon! PKK/KCK'nın sözde dron sorumlusu etkisiz hale getirildi
- Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 763 bini aştı
- "14 Mayıs'tan sonra da Türkiye'yi büyütmek ve güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz"