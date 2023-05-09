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09 Mayıs 2023 Salı 09:41:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 09:41:00

Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdurrahman el-Burhan ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'la telefon görüşmesinde, Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından endişe duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah Abdurrahman el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.

Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler'le temas halinde çabalarına devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede, Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan sudan egemenlik konseyi başkanı telefon görüşmesi abdulfettah abdurrahman elburhan
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