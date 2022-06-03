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03 Haziran 2022 Cuma 20:27:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 20:27:00

İsveç ve Finlandiya'ya "açık ve net" mesaj

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.

Etiketler : NATO Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stoltenberg Türkiye
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