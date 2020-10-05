05 Ekim 2020 Pazartesi 21:07:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 21:07:00
Başkan Erdoğan Stoltenberg görüşmesi sona erdi
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 19.55'te başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü sona erdi
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