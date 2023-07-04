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04 Temmuz 2023 Salı 17:20:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 17:20:00

Başkan Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Wickremesinghe'yle görüştü

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Başkan Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ranil Wickremesinghe, yeniden seçilmesinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerini iletti.

Görüşmede, Türkiye ile Sri Lanka diplomatik ilişkilerinin 75'inci yıl dönümü olması dolayısıyla karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirilmesi konuları ele alındı.

Etiketler : Sri Lanka Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Sri Lanka
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