Başkan Erdoğan söz verdi yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak gittiği Arnavutluk'ta resmi temaslarda bulundu. Erdoğan, TOKİ tarafından Laç şehrinde depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katıldı. "Koronavirüs salgınında o büyük devletler, ülkeler kendi içine kapanırken sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen dostlarımızın imdadına koştuk" diyen Erdoğan, "Paylaşmanın bereketine inanarak salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık" ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları söyledi:

HEMEN HAREKETE GEÇTİK

"Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları pek çok kez yaşamış ülkenin insanları olarak depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak için hemen harekete geçtik. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yardımlarına koştuk. Kardeşler kardeşlerin imdadına zor zamanlarda yetişirler. Büyükelçiliğimiz, AFAD'ımız, TİKA'mız, bakanlığımız vasıtasıyla gereken yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluk'a ulaştırdık. Koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz."

SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK

"Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk'a ve sizlere olan sözümüzü hayata geçirdik. Şimdi altını çiziyorum: Kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç olduğunda orada olmak düşüncesiyle her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye-Arnavutluk dostluğu devam edecektir."

ERDOĞAN'IN DOSTU OLMAK ONURDUR

Arnavutluk Başbakanı Rama törende yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediklerini yapan ve yaptığını söyleyen bir kişidir" dedi Erdoğan ile tanışma hikayesini anlatan Arnavutluk Başbakanı Rama'nın sözleri törene damga vurdu. Rama şunları söyledi; "Bugün çok özel bir gün. Çünkü burada bulunan herkes Arnavutluk dostu benim de çok kıymetli dostum söyleyeceklerini dinlemek istiyorlar. Hiç bir zaman unutmayacağım bir anı vardı. O zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı olan bugünkü Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan ile yaptığımız görüşme. Ben de çok çekiniyordum. Kendisini sadece uzaktan tanıyordum. Televizyon ekranlarından tanıyordum. Gerçekten karşı karşıya oturduğumuzda pek de gülümsemiyordu. Bu arada ben de halen Arnavutluk Başbakanı olmamıştım. Bana şöyle dedi: "Arnavutluk ve Kosova benim kalbimdedir. Arnavutlar Türk halkının kalbindedir. Ben senin benim kardeşim olmanı diliyorum. Fakat ben sana kardeş diyeceğim ne zaman kendi halkının saygısını tanıyacağın zaman." Ondan sonraki devam eden muhabbetimizin gelişimini herkes biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu olmaktan gurur duyuyorum."

ARNAVUTLUK MECLİSİ'NE FETÖ UYARISI

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti. Erdoğan konuşmasında "Arnavutluk'tan ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen ve topyekûn harekete geçerek ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: "Maalesef bu örgütün mensupları ülkemizde darbeye teşebbüs ettikten 5 yıl sonra bile Arnavutluk'ta eğitim, sağlık, dini kurumlar ve özel sektörün kayda değer bir kısmında hala mevcudiyetlerini devam ettiriyor. FETÖ meselesinde doğru bildiklerimizi açık yüreklilikle ifade etmeyi kardeşliğimizin, dostluğumuzun ve stratejik ortaklığımızın bir icabı olarak görüyoruz. Hangi kılıfla karışınıza çıkarsa çıksın bu yapı, tıpkı zehirli bir yılan gibi eninde sonunda kendisine kol kanat gerenleri de sokan, sokacak olan bir ihanet çetesidir. Aramızda konuşacak, görüşecek, birlikte geleceğe adımlar atacak onca husus varken böyle bir meseleyle vakit kaybetmekten dolayı üzüntülüyüz. Balkanlarda kalıcı barış, güven ve istikrar ortamının tesisi, iyi komşuluk ilişkilerinin ve bölgesel işbirliğinin temini Türk dış politikasının öncelikleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır."