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11 Ağustos 2022 Perşembe 20:36:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2022 Perşembe 20:36:00

Başkan Erdoğan, Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

Heyette, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı yer aldı.

Etiketler : Erdoğan bakan soylu başkan erdoğan
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