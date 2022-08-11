Başkan Erdoğan, Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
Heyette, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı yer aldı.
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