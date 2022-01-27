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27 Ocak 2022 Perşembe 21:01:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 21:01:00

Başkan Erdoğan: Sosyal medyada kullanılan dil felaket habercisidir

Kaynak: TRT Haber

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Türkçe'nin etkili ve doğru kullanılmasının bir milli mücadele olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Türkçe'nin önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Türkçe'mizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir" dedi.

Başkan Erdoğan, sosyal medyada kullanılan dilin, felaket habercisi olduğunu söyledi.

Türkçe'mizi yaşatmadan milletimizin geleceğine bakamayız. Medyada doğru Türkçe kullanımıyla ilgili hassasiyeti çok doğru buluyor, emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.

Türkçe öyle kıyıda köşede kalmış bir dil de değildir. Bugün burada bizi bir araya getiren Yunus Emre'nin kahramanlığıdır. Yunus Emre Türkçe'mizin bayrak isimlerinden birisi olmuştur.

Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil, Türkçe'miz için tam bir felaket habercisidir.

Türkçe'mizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir.

Etiketler : başkan erdoğan sosyal medya Yunus Emre Yılı
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