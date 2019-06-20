20 Haziran 2019 21:58 | Perşembe
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden ortak yayında soruları cevaplıyor
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden ortak yayında soruları cevaplıyor
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