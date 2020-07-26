Başkan Erdoğan: Son dönemde MİT'in hedef alınması tesadüfi değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İSTANBUL'UN MÜSLÜMANLARIN ELİNDE OLMASINI KABUL EDEMEDİLER

Bu süreçte İstanbul diğer özelliklerinin yanı sıra istihbarat konusunda öne çıkmıştır, burada attığımız her adım dünyanın tamamının ilgisini çekiyor. Tarihin her döneminde küresel bir geçiş vasfı ile stratejik öneme sahip olan İstanbul bugün de aynı cazibesini sürdürüyor.

Ecdadın hayalini gerçekleştirmek Fatih Sultan Mehmet Han’a nasip olmuştur, fethin üzerinden asırlar geçmiş olmasına rağmen hala İstanbul’un Müslümanların elinde olmasının kabul edilemediğini görüyorum. Son olarak Ayasofya Camii Kebir’in açılmasından rahatsızlık duyanlara bir kere daha şahit olduk.

HEDEFİMİZ İSTANBUL'U EN ÜST SIRALARA TAŞIMAK

İstihbaratı çökertilmemiş bir ülkenin işgali mümkün değildir.

İstanbul, milletimizin gözbebeği olduğu kadar bizim de en büyük sevdamızdır. İstanbul'u her anlamda geliştirdik, güzelleştirdik. Bu bir aşk meselesidir, kuru kuruya laf değil.

Hedefimiz İstanbul'u finansın, sağlığın, kültürün merkezi olarak dünyanın en üst sıralarına taşımaktır.

İSTANBUL BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR

İstanbul'umuza güvenliği sağlamak öyle kolay bir iş değildir. Yüz binlerce yabancıya ev sahipliği yapan, ticari ve turistik yoğunluğu giderek artan bir şehirden söz ediyorum. Böyle bir şehrin istihbarat servislerinin faaliyetleri açısından cazibe merkezi haline dönüşmesi kaçınılmazdır.

Tüm teknik donanımlarıyla birlikte inşallah Ankara ve İstanbul artık bu süreçteki yükümüzü büyük oranda alacağı gibi bütün faaliyetleri de çok daha seri şekilde takip etmemize fırsat verecektir.

MİT CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Teşkilatımız PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele yanında dış güvenlik, dış istihbarat faaliyetlerini de başarıyla yürütüyor. İstanbul Bölge Başkanlığımızın terör örgütlerinin eylem arayışları ve casusluk girişimleriyle etnik şekilde mücadele edecek kapasitede olması büyük önem arz ediyor.

Teşkilatımızın diğer güvenlik kurumlarımızla yakın iş birliği sayesinde İstanbul'da terör örgütlerinin eylem yapma kapasiteleri ciddi şekilde sınırlanmıştır. FETÖ'cü hainlerin İstanbul'da gizlenme hayallerinin boşa çıkartılmasında da teşkilatımız önemli başarılara imza atmıştır.

Yeni binası ve gelişmiş çalışma yöntemleriyle İstanbul Bölge Başkanlığından inşallah çok daha büyük başarılar bekliyoruz.

PKK HAREKET EDEMEZ HALE GELDİ



PKK lider kadrosu adeta hareket edemez hale getirilmiştir. Irak'ta Pençe Harekatı, Suriye'de Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarında, Libya'da ve pek çok yerde teşkilatımızın nasıl canla başla çalıştığını biliyoruz.

İstihbaratı olmayan bir devlet yok olmaya mahkumdur. Gelebilecek tehditleri önceden fark etmek ve buna göre pozisyon almak ancak sağlıklı istihbarat yapısıyla mümkündür."

Kaçırılan vatandaşlarının kurtarılması için bizden yardım talebinde bulunan ülke sayısı giderek artıyor.

Teşkilatımız (MİT) bugüne kadar 100'ü aşkın FETÖ'cünün ülkemize iadesini sağlamıştır. Terör örgütleri mensupları artık biliyor ki dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soluğu enselerindedir."