Başkan Erdoğan: Son 18 yılda ülkemizde adeta bir seferberlik başlattık

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Tünelimizin bulunduğu bölge yüksek rakımlı ve eğimli olması nedeniyle ulaşımda sıkıntıları yaşanabildiği bir yerdir. Bu yolu kullanan tüm vatandaşlarımız rahat, hızlı ve güvenli bir seyahat imkanına kavuşacaktır. Vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerimiz bu gelişmeden en çok faydalanacak yerlerin başında geliyor.

İnsan ve yük ulaşımını ne kadar kolaylaştırırsak ülkemizin her köşesinin kalkınmasını, büyümesini de o derece hızlandırırız. Gidemediğin yer senin değildir. Bunun için son 18 yılda ülkemizde karasından havasına, denizinden demirine kadar tüm hatlarda seferberlik başlattık. Bölünmüş yollarımızın uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkararak en doğudan en batıya, en kuzeyden en güneye rahatlıkla seyahat edilebilmesini sağladık. Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz standardı yükselen yollarımız sayesinde Anadolu'nun dört bir yanına genişlemektedir. Tabii güzelliklerimiz artık milyonların akınına uğrayan noktalar haline dönüşmüştür. Diğer ulaşım araçlarının da etkin kullanılması kara yolu ağımızın yaygınlaşmasının bir sonucudur.

Güçlü altyapı dolayasıyla ülkemiz küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanması sürecinde dünyanın en önemli merkezlerinden biri olma yolunda yürüyor. Son dönemde açtığımız köprülerin, yolların, tünellerin önemli bir kısmı Anadolu'nun her köşesinin işte bu potansiyelden rahatça faydalanmasını sağlayacak noktalardadır. İnşa ettiğimiz yolları gösterip buraya uçak mı indireceksiniz diyorlardı. Bir zamanlar kurduğumuz köprüleri gösterip buradan koyun sürüleri mi geçireceksiniz diye dalga geçiyorlardı. Eserler hizmete açıldığında ilk ve en çok böyle diyenlerin istifade ettiklerini gördük.

Biz yatırımlarımızı planlarken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna ne istediğine neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi birer birer ülkemize kazandırdık. İnşallah 2023 hedeflerimizin tamamına ulaşarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek ve milletimizin refahını hak ettiği seviyeye yükselteceğiz.