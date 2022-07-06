"Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani yardımların oranı 1 milyar doları aştı"

Başkan Erdoğan, Somalili mevkidaşı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan "Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani yardımların toplamı 1 milyar doları geçmiştir" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani yardımların toplamı 1 milyar doları geçmiştir.

Somali'nin birçok alanda gelişme gösterdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Seçimlerin Somali ve Somalili kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Türkiye Somalili kardeşlerinin yanında yer almaya ve uluslararası alanda Somali'nin sesi olmaya devam edecektir.

İlişkilerimizin zeminini tahkim etme konusunda mutabık kaldık. Bu konuda hızla adımlar atma konusunda fikir birliğine vardık.

Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel meseleleri de ele alarak, Somali'nin istikrar ve güvenliğinin tüm Afrika için önem taşıdığına dikkat çektik. Afrika'daki tüm kardeşlerimizle de işbirliğimizi artımaya devam etmeye çalışıyoruz.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un konuşmasından öne çıkanlar;

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde ikili ilişkilerin önemine değindik. Kardeşim Erdoğan'a kardeş ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki gayretleri için şükranlarımı sunmak istiyorum. Yakın gelecekte sizi Somali'de tekrar ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağım.