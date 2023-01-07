"Siyasi veya sosyal hiçbir ayrım gözetmeden, ülkemizi büyütme, güçlendirme yolunda ilerleyeceğiz"

Başkan Erdoğan: Siyasi veya sosyal hiçbir ayrım gözetmeden, ülkemizi büyütme, güçlendirme yolunda ilerleyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Afetin başladığı andan itibaren elimizdeki tüm imkanlarla sahaya indik

Biz vatandaşımızı yalnız bırakamayız. Bu her türlü afet olabilir. Biz eli kolu bağlı duramayız. Siz bize bir görev verdiniz

Acilen yapılması gereken yatırımların tespitini yaptık, inşasına başlama aşamasına geldik. Derelerde taşkın koruma tesisleri yapacağız

Akmaz, Üleşik, Yapraklı, Göksu ve Karaçay derelerinde taşkın koruma tesisleri inşa edeceğiz

Bu son yatırımların ardından hep beraber sergileyeceğimiz dirayetli yaklaşımla, bölgedeki sel felaketini asgari seviyeye indirmiş olacağız

Cumhuriyetin kuruluşunun ilk asrını geride bırakırken, karşımızda geleceğe umutla bakacağımız bir Türkiye tablosu var

Siyasi veya sosyal hiçbir ayrım gözetmeden, ülkemizi büyütme, güçlendirme yolunda ilerleyeceğiz

Yoklukların, yoksullukların, zulümlerin Türkiye'sinden huzurun ve güvenin Türkiye'sine yelken açtık.