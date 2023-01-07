Başkan Erdoğan: Siyasi veya sosyal hiçbir ayrım gözetmeden, ülkemizi büyütme, güçlendirme yolunda ilerleyeceğiz
Başkan Erdoğan, "Siyasi veya sosyal hiçbir ayrım gözetmeden, ülkemizi büyütme, güçlendirme yolunda ilerleyeceğiz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Afetin başladığı andan itibaren elimizdeki tüm imkanlarla sahaya indik
Biz vatandaşımızı yalnız bırakamayız. Bu her türlü afet olabilir. Biz eli kolu bağlı duramayız. Siz bize bir görev verdiniz
Acilen yapılması gereken yatırımların tespitini yaptık, inşasına başlama aşamasına geldik. Derelerde taşkın koruma tesisleri yapacağız
Akmaz, Üleşik, Yapraklı, Göksu ve Karaçay derelerinde taşkın koruma tesisleri inşa edeceğiz
Bu son yatırımların ardından hep beraber sergileyeceğimiz dirayetli yaklaşımla, bölgedeki sel felaketini asgari seviyeye indirmiş olacağız
Cumhuriyetin kuruluşunun ilk asrını geride bırakırken, karşımızda geleceğe umutla bakacağımız bir Türkiye tablosu var
Siyasi veya sosyal hiçbir ayrım gözetmeden, ülkemizi büyütme, güçlendirme yolunda ilerleyeceğiz
Yoklukların, yoksullukların, zulümlerin Türkiye'sinden huzurun ve güvenin Türkiye'sine yelken açtık.
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