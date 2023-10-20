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Başkan Erdoğan, Sisi ile telefonda görüştü: İsrail'in insan hakları ihlalleri ele alındı
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20 Ekim 2023 Cuma 19:53:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 19:53:00

Başkan Erdoğan, Sisi ile telefonda görüştü: İsrail'in insan hakları ihlalleri ele alındı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ele alındı.

Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade etti.

Başkan Erdoğan, Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini belirtti.

Etiketler : başkan erdoğan sisi mısır gazze
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