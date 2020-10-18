Başkan Erdoğan Şırnak'tan ayrıldı
Kaynak: İHA
AK Parti İl Kongresine katılan ve çeşitli açılışlar gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şırnak'tan ayrıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak il kongresi ve çeşitli açılışlara katılmak üzere Şırnak'a geldi. İlk olarak Şırnak Şehir Stadı'nda partililerle buluşup AK Parti kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma gerçekleştirdi. Buradaki konuşmanın ardından Valilik önüne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3,5 milyarlık 591 projenin açılışını gerçekleştirdi.
Daha sonra Valilik binasında toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından Şırnak'tan ayrıldı.
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