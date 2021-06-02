Başkomutan sinyali verdi! Yeni operasyon Mahmur'a mı?

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02 Haziran 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 17:30:00

Başkan Erdoğan sinyali verdi! Yeni operasyon Mahmur'a mı?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadelede yeni hedefi çizerek, "Kandil kadar önemsiyoruz" dediği Mahmur'u işaret etti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, çok yakın bir zamanda sadece Mahmur'un değil Sincar'ın ve Kandil'in de içinde olduğu büyük bir harekatın başlayacağına dikkati çekti. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ise, "Mahmur da Sincar da bir sorun haline geldi" ifadesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam TRT ortak yayınında 'İlk defa söyleyeceğim. Mahmur meselesini de artık Kandil kadar önemsiyoruz" sözleriyle operasyon sinyali verdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, çok yakın bir zamanda sadece Mahmur'un değil Sincar'ın ve Kandil'in de içinde olduğu büyük bir harekatın başlayacağına dikkati çekti.

Başkan Erdoğan, "Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu kuluçka yuvası şehir merkezinde palazlanıyor. Eğer bunun üzerine biz gitmeyecek olursak bu kuluçka yuvası üretmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Sözleri, Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığına ilişkindi. "Mahmur'u en az Kandil kadar önemsiyoruz" diyerek, operasyon sinyali verdi.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, TRT Haber yayınında Mahmur bölgesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"MAHMUR, PKK'NIN ADAM DEVŞİRDİĞİ YER"

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Mahmur bölgesi için "Ağırlıklı olarak PKK'nın adam devşirdiği yer" dedi. "Mahmur da Sincar da bir sorun haline geldi" ifadesini kullandı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise, "Birleşmiş Milletler gözetimindeki kamp örgütsel bir faaliyet alanına dönüştü" diyerek, "Mahmur başından sonuna proje bir coğrafya. Terör örgütünün eğitim yatağı. Katil sürüsü diyeceğimiz yapılar burada kaçırılan insanlara eğitim vermekte" diye konuştu.

"ÇOK YAKINDA O BÖLGEYE BÜYÜK BİR HAREKAT BAŞLAYABİLİR"

Başbuğ, çok yakın bir zamanda sadece Mahmur'un değil Sincar'ın ve Kandil'in de içinde olduğu büyük bir harekatın başlayacağına dikkati çekti.

Mahmur konusunun bugün toplanacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) da masada olması bekleniyor.

Etiketler : başkan erdoğan pkk kandil mahmur operasyon sincar
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