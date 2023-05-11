Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu adaylarından birini saf dışı bıraktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Bugün Ankara bir başka güzel, bugün Ankaralı bir başka heyecanlı, bugün başkentimiz bir başka coşkulu. Biz bu millete aşık olmayalım da ne yapalım? Biz bu millete hizmetkar olmayalım da ne yapalım?

Bay Bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? Yarın bilemedin cumartesi günü ortaya çıkar. Çünkü bunların bütün işi fırıldak

Biz Sincan'ı çok seviyoruz. Bu ne muhteşem bir ilgi. Altındağ'dan geldik, Pursaklar'da aynı şekilde. Birbirinden yarış var. Şimdi geldik Sincan'a 135 bin. Maşallah. Sincan Pazar'a gümbür gümbür gidiyor.

Sevgili Ankaralılar, Sincanlılar sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bugün Ankara bir başka coşkulu. Biz bu millete hizmetkar olmayalım da ne yapalım? Hamdolsun milletimiz de girdiğimiz her mücadelede bizi destekledi.

"BAY BAY KEMAL KASETLE GELDİ"

Bay bay Kemal neyle geldi? Kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktı? O da yarın bilemediniz cumartesi günü ortaya çıkar. Bunların işi gücü fırıldak.

Terör örgütleriyle beraber olan bay bay Kemal ve avanesini pazar günü sandığa gömüyor muyuz? Sincan'dan öyle bir ses verin ki yankısı Pazar gününe kadar sürsün.

Pazar gününe kadar çok çalışmamız lazım. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Balkon konuşmasına hazır mıyız? Öyleyse çok çalışalım. Kendi doğal gazımızı petrolümüzü çıkardık.

Biz gece gündüz çalışırken birileri hep takoz siyaseti yapıyor. Tek parti faşizminin mirası olan darbe ile ülke yönetimine gelme alışkanlığından hiç vazgeçmediler. İdeolojik kavgalar ile milleti birbirine düşürürken kalpleri ürpermedi. Hamd olsun sağladığımız güven ve istikrar iklimi ile ülkemizi hedeflerinden koparmadık.

Alın işte Ankara belediyesi. Ne yaptı Ankara'da? Bu yol ve havalimanı bizim eserimiz. Çünkü biz eserlerimiz ile konuştuk. Bunlar ne dedi? Otobüs ücretlerini bedava yapacağız. Yaptılar mı? Traktör vereceğiz dedi, aldınız mı? İstanbul bunu söyledi, Ankara bunu söyledi, İzmir bunu söyledi geldi mi? Çünkü bunların başındaki yalancı. Hepsi birbirine bakıyor. Üzüm üzüme bakarak kararıyor. Benim milletim bunları yutmayacak. Biz şimdi şehir hastanelerimiz yaptık. Sincan'a devlet hastanesini de yaptık mı?

Siz bakmayın meydanlarda atıp tutanlara, ne kadar desteksiz de olsa onlara bu cesareti veren ülkeyi getirdiğimiz seviyedir. Gerçi önlerine nasıl bir ufuk serersek serelim, eski Türkiye özlemlerinden vazgeçmiyorlar. Bunlar 2018 seçimlerine eski Türkiye'nin tüm hastalıklarını savunarak gitiler.

Bunlar şimdi de FETÖ'cüsü, Tefecisi yetmemiş olacak ki yanlarına LGBT'yi de alarak çıktılar. CHP, LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? Bu İYİ Parti LGBT'ci mi? AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı LGBT'yi semtine sokmaz. Güçlü aile güçlü milleti oluşturur. Biz yola böyle çıktık, böyle devam ediyoruz.

"FETÖ yöntemleri iş başında"

Şimdi bize öyle bir hırsla saldırıyorlar ki hadi bizi geçtim, daha düne kadar kendileri ile birlikte olanlara bile acımıyorlar. Dün kasetle genel başkanlık koltuğuna getirilenler, bugün aynı yöntemle cumhurbaşkanlığına atanmaya çalışıyor. Bir adayı geri çekilmeye mecbur bıraktılar.

FETÖ yöntemleri yine iş başında. Ülkemizde siyasetin seviyesinin bu kadar düşürülmesine gönlüm razı değil. Sen kasetle geldin, bunu biliyoruz. Benim milletim bu kez seni kasetle ya da CD ile bir yerlere getirmeyecek. Sana bay bay diyecek.

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