Başkan Erdoğan Senegal'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Leopold Sedar Senghor Havalimanı'nda, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı.

Karşılama töreninde, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas ve büyükelçilik personeli de hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 19.10'da, Senegal'in başkenti Dakar'a geldi.

AA'da yer alan habere göre Başkan Erdoğan, Leopold Sedar Senghor Havalimanı'nda, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı.

Karşılama töreninde, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas ve büyükelçilik personeli de hazır bulundu.

Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Dakar'a geldi.

HEDEFİMİZ 1 MİLYAR DOLAR

Başkan Erdoğan Afrika turu kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ziyaretinin ardından Senegal'e geldi.

Senegal ile ilişkilere değinen Başkan Erdoğan, "Senegal ile ikili ticaretimiz küresel ekonomide yaşanan sarsıntılara rağmen artmaya devam ediyor. Dünya ticaretinin %5,3 daraldığı 2020 yılında ikili ticaretimizde 380 milyon doları aştık. Ortak hedefimiz 1 milyar dolar..." dedi.