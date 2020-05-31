Başkan Erdoğan şehit Tatar'ın babasıyla görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Teğmen Canberk Tatar'ın babası ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, baba Çetin Tatar'a başsağlığı dileklerini ileterek, "Milletim adıma sizlere bu şükranlarımızı bildirelim istedim. Suna Hanım'a da özellikle çok çok selamlarımızı söyleyin. Hanımına aynı şekilde çok çok selamlarımızı iletirseniz memnun olurum. Allah yar yardımcımız olsun" dedi.