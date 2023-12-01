Başkan Erdoğan, şehit polis Musa Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Musa Erdem'in ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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