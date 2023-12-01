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01 Aralık 2023 Cuma 15:31:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 15:31:00

Başkan Erdoğan, şehit polis Musa Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Musa Erdem'in ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit düşen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan şeht polis musa erdem başsağlığı
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