Başkan Erdoğan, şehit polis memuru Ermiş'in babasıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermiş'in dün Büyükçekmece'de ihbar üzerine gittiği bir evde açılan ateş sonucu şehit edildiğini hatırlattı.

Şehidin babasını ziyaret ettiklerini belirten Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Ankara Haymana'da şehidimizin kıymetli babası Şefik ağabeyimizi ziyaret edip, dua ettik. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da şehidimizin babasıyla telefonda görüştü, başsağlığı diledi. Şehidimizin ailesi ve 2 yaşındaki evladı Kemal Asaf artık bu vatana emanet. Kahramanımızın makamı ali, ruhu şad olsun."