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Başkan Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
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09 Haziran 2022 Perşembe 15:07:00 - Güncelleme:09 Haziran 2022 Perşembe 15:08:00

Başkan Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan Aybüke Yalçın Şehit öğretmenimiz
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