Başkan Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehit öğretmenimiz #AybükeYalçın'ı şehadetinin 5'inci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum.



Aybüke kızımızı hiçbir zaman unutmayacak, onu bizden ayıran teröristlerle ve o teröristlere kol kanat gerenlerle mücadelemize devam edeceğiz. pic.twitter.com/ZQt2vZ62TP — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2022