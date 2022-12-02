Başkan Erdoğan, şehit Komiser Yardımcısı Tülek'in ailesine başsağlığı diledi
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek'in ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Komiser Yardımcısı Tülek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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