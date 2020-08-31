31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:37:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:47:00
Başkan Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selde şehit olan Variyenli'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.
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