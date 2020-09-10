Başkan Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan ile şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çatal'ın ailesine başsağlığı
Başkan Erdoğan, Tunceli'de görevi başındayken rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın ailesine de taziye mesajı gönderdi.
- Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
- Bakan Çavuşoğlu: KKTC'nin önerileri Rum Kesimi tarafından reddedildi
- Başkan Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi
- DSÖ Coğrafi Ayrık İstanbul Ofisi açıldı
- Bakan Kurum: Depremin, afatın kıyası olmaz
- Terörün finans kaynağına ağır darbe! Yılbaşından bu yana Diyarbakır'da 32 ton esrar ele geçirildi