Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Gaziantep'te, çadır kenti ziyaret etti.

Depremzede çocuklarla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara "Karneler nasıl?" diye sordu. Çocukların "Çok iyi" demesi üzerine Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıkılmış tüm konutları bir yıl içerisinde ayağa kaldıracaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, bunun imtihanını verdik. Nerede verdik? Van'da, Bingöl'de, Malatya'da, Kütahya'da, Simav'da, İzmir'de verdik. Türkiye'nin her yerinde biz, bütün bu yıkılan binaları hemen süratle bitirip, sahiplerine teslim ettik. Bir taraftan bu inşaatlar sürerken, biz, çadırlarda falan kalınmasın istiyoruz. Çadırlar anlık. Otellerde her şey, yeme, içme, banyosu her şey var. Modern oteller, buralarda ağırlayalım. Ama hala benim vatandaşım çekiniyor, enkazda yakınları var, vesairesi var, bundan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Biz, şimdi uçaklarla Ankara, İstanbul'a taşıdık, taşıyoruz."

Çadır kentteki taziye çadırına geçen Erdoğan, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı ve Allah'tan sabır diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan duaya eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 bin 194 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç, bölgeye yönlendirilmiştir." dedi.