VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deprem bölgelerinde hizmette olan tesisleri paylaşıldı
Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
"Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor"
"Depreme maruz kalan illerde binaları yapanlar ve sorumlularla ilgili adli tahkikatlar başlatıldı"
"Depremden etkilenen 10 ilimizde ikinci dönemin tamamında devam şartı aramayacağız"
Baykar'ın deprem bölgesine yardımı 655 milyon TL'ye ulaştı
Lider eşlerinden Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajları
Milletvekillerine bağış çağrısı
Açık öğretim okullarına kayıt işlemleri 3 Nisan'a kadar uzatıldı
Avrupa'dan Türkiye'ye ekip gönderen ülke sayısı 24'e çıktı
"Gün; birlik, beraberlik ve dayanışma günüdür"
Depremzedelere yardımlar vergi indirimine konu olacak
BİM'den deprem bölgesinde 100'ü aşkın mağazasında bedava ürün dağıtımı
Hatay'da enkaz altında kalan çocuk depremden 80 saat sonra kurtarıldı
JAK timlerinin depremin etkilediği 10 ildeki arama kurtarma mesaisi sürüyor
Deprem bölgelerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na tahliyeler devam ediyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde taziye defterini imzaladı
Hatay'da depremin 80. saatinde mucizenin adı "Mahir ve Hilal" kardeşler oldu
SGK depremden etkilenen illerdeki prim borcu ödeme sürelerine erteleme kararı aldı
BM'den sınır ötesi yardımlar kapsamında Suriye'deki depremzedelere insani yardım
"Türk halkıyla birlikte yas tutuyoruz"
Türkiye genelinde kamuda maaş ödemeleri 11 Şubat'ta yapılacak
"Tüm dünyadan güçlü bir dayanışma gördük"
Bakan Kurum, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 500 konteyner kurduklarını bildirdi
09 Şubat 2023 Perşembe 16:54:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 16:54:00

Başkan Erdoğan: Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç, bölgeye yönlendirilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Gaziantep'te, çadır kenti ziyaret etti.

Depremzede çocuklarla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara "Karneler nasıl?" diye sordu. Çocukların "Çok iyi" demesi üzerine Erdoğan, "Hepinizi tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yıkılmış tüm konutları bir yıl içerisinde ayağa kaldıracaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz, bunun imtihanını verdik. Nerede verdik? Van'da, Bingöl'de, Malatya'da, Kütahya'da, Simav'da, İzmir'de verdik. Türkiye'nin her yerinde biz, bütün bu yıkılan binaları hemen süratle bitirip, sahiplerine teslim ettik. Bir taraftan bu inşaatlar sürerken, biz, çadırlarda falan kalınmasın istiyoruz. Çadırlar anlık. Otellerde her şey, yeme, içme, banyosu her şey var. Modern oteller, buralarda ağırlayalım. Ama hala benim vatandaşım çekiniyor, enkazda yakınları var, vesairesi var, bundan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Biz, şimdi uçaklarla Ankara, İstanbul'a taşıdık, taşıyoruz."

Çadır kentteki taziye çadırına geçen Erdoğan, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı ve Allah'tan sabır diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından yapılan duaya eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde 16 bin 170 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 bin 194 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç, bölgeye yönlendirilmiştir." dedi.

Etiketler : recep tayyip erdoğn deprem bölgesi osmaniye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX