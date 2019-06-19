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19 Haziran 2019 15:36 | Çarşamba

Başkan Erdoğan, Sancaktepe'de halka hitap ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de toplu açılış töreninde halka hitap ediyor. Canlı yayın izlemek için tıklayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'de toplu açılış töreninde konuşuyor.

 Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Hep birlikte Sancaktepe'yi hayallarimize ve hedeflerimize uygun bir seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalışacağız. Bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz toplam tutarı eski rakamla 276 trilyon lirayı bulan 28 kalem yatırım ve hizmetlerin ilçemize şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Eserler arasında bir kongre merkezi çok sayıda okul bilgi evi cami çocuk bahçeleri buna benzer hizmet birimleri var. Kız yurdu sağlık ocağı engelli rehabilitasyon merkezi de açılışını yapacağımız eserler arasında bulunuyor.

''ZULÜM 1453'TE BAŞLAMADI GÖNÜLLERİN FETHİ 1453'TE BAŞLADI''

Geçmişe gidelim burada bir değerlendirmeyi yapmak istiyorum. Sancaktepe'nin acaba 20 yıl öncesini bilenler ne kadar? Gençler bilmez. Gençler bunu bilse oy verirken daha farklı oyunu verecek. 20 yıl öncesinde böyle bir Sancaktepe var mıydı? Alt yapısı ile üst yapısı ile okullarıyla hastaneleriyle acaba böyle bir Sancaktepe var mıydı? Biz iktidar olduk Sancaktepe farklı bir ilçe oldu. Sancaktepe adeta küllerinden doğdu. Birileri çıkmış kendine göre atıyor tutuyor '25 senede ne yaptınız?' diyor. Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış. İstanbul'un neresinde ne olmuş haberi yok. Bizim lügatimizde yapamayacağını söylemenin, özellikle de boş konuşmanın, hele hele yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır. Bu ülkenin boş lafa halka karşı başka konuşup arkada başka işler yapmaya bu milletin karnı toktur. Türkiye bu popülist siyaset anlayışı yüzünden geçmişte altın kıymetinde yıllarını heba etmiştir. CHP çöptür çukurdur çamurdur. Şimdi gelenler de farklı olmayacaktır. CHP zihniyetine sesleniyoruz zulüm 1453'te başlamadı gönüllerin fethi 1453'te başladı. Yunan gazetelerinde atılan başlıkları hatırlıyorsunuz değil mi? Bu pazar günü bunu tersine çevirmeye var mıyız?

''PAZAR GÜNÜ SİSİ Mİ DİYECEĞİZ BİNALİ YILDIRIM MI DİYECEĞİZ?''

Rahmetli Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından söylenen sözleri hatırlayınız. Muhalefete yakın bazı sosyal medya hesapları üzerinden sergilenen çirkeflikleri gördüğünüzde insalık adına utanıyorsunuz. Bu CHP zihniyeti benimle ilgili de Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetir. Biz bunlardan korkmuyoruz. Mursi mahkeme salonunda 20 dakika yerde çırpınıyor. Yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar. Mursi eceliyle değil öldürülmüştür. Korkaklar zafer anıtı dikemezler. Türkiye olarak bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız. İslam İşbirlği Teşkilatı'nı göreve davet ediyoruz.''

HIRSIZ KENDİNİ BİLDİĞİ İÇİN ÇIRPINIYOR

23 Haziran'da niçin sandığa tekrar sandığa gidiyoruz? Çünkü İBB seçimi ile ilgili birleştirme tutanaklarında kasıtlı oynamalar tespit ettik. İki aday arasındaki fark 29 binden başladı, bizim itirazlarımızla 13 binlere kadar düştü. Bunun anlamı nedir? Oylar çalındı. Memur yerine işçileri yerleştirenler bu işin sorumlusu değil de kim? Bu tezgahı kuran kimse hırsız odur, gece seçim kuruluna baskın yaparak oyların yeniden sayılmasına engel olanlardır. Hırsız kendini bildiği için sürekli çırpınıp duruyor.

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