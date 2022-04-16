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16 Nisan 2022 Cumartesi 21:36:00 - Güncelleme:16 Nisan 2022 Cumartesi 21:42:00

Başkan Erdoğan: Sanatçı toplumun aynasıdır

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla iftar programına katıldı.

Sanatçının toplumun aynası olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz" açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Sanatçılarımız icra ettiğimiz sanat dalının ötesinde büyük bir sorumluluk sahibidirler. Sanat toplumu yönlendirir.

Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın, maya sağlamsa içten içe yanmaya devam eder. Müzik başta olmak üzere sanatın her alanında verdikleri eserlerle tüm sanatçılarımızı rahmetle yad ediyoruz. Onlardan aldıkları bayrakları taşıyan sanatçılarımıza başarılar diliyoruz.

İlhamını bu topraklardan alan hiçbir sanat eserinin başarısız olamayacağına inanıyoruz.

Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz.

Etiketler : başkan erdoğan Dolmabahçe Sarayı iftar yemeği
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