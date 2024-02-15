Başkan Erdoğan Samsun'u ziyaret edecek
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, 3. seçim mitingini Samsun'da yapacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programına devam ediyor. Yurt dışından dönen Erdoğan, seçim çalışmalarında bu hafta Karadeniz Bölgesi'ne ağırlık verecek.
Başkan Erdoğan bugün Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap edecek.
Mitingin başlama saati 14.00 olarak planlandı.
Başkan Erdoğan'ın mitingde gündeme ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
BU HAFTA 5 ŞEHİRDE MİTİNG PLANLANIYOR
Erdoğan'ın yoğun miting mesaisinin cuma günkü adresleriyse Ordu ve Giresun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi Rize ve pazar günü de Trabzon'a gidecek.
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