Başkan Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken deniz korsanları tarafından kaçırılan geminin kaptanıyla görüştü. Erdoğan, saldırıdan kurtulan 3 personel hakkında bilgi aldı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.