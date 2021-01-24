Başkan Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.