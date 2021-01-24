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24 Ocak 2021 Pazar 22:47:00 - Güncelleme:24 Ocak 2021 Pazar 22:47:00

Başkan Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken deniz korsanları tarafından kaçırılan geminin kaptanıyla görüştü. Erdoğan, saldırıdan kurtulan 3 personel hakkında bilgi aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Etiketler : başkan erdoğan iletişim başkanlığı Nijerya
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