24 Eylül 2022 Cumartesi 20:53:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 20:53:00
Başkan Erdoğan, Sakarya'da... "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"
Başkan Erdoğan, Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"na katılıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum Ak Parti'ye Gençlik Buluşması" programına katılıyor.
- Başkan Erdoğan, Sakarya'da... "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"
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