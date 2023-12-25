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25 Aralık 2023 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 08:30:00

Başkan Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2. pistin açılışını yapacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan'ın, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaptırılan ikinci pistin açılışına katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisine devam ediyor.

Erdoğan, bugün İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda açılışa katılacak.

Havalimanının, yapımı tamamlanan ikinci pisti hizmete girecek.

3 bin 540 metre uzunluğundaki pistin genişliği 60 metre. Piste geniş gövdeli uçaklar da inebilecek.

MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA PROGRAMINA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından Ankara'ya gidecek. Erdoğan'ın akşam, Mehmet Akif Ersoy'u anma programına katılması bekleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan sabiha gökçen havalimanı pist açılış
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