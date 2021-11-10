Başkan Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti

10 Kasım 2021 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 20:00:00
Başkan Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti
Kaynak: AA
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü.
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