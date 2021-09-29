29 Eylül 2021 Çarşamba 13:11:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 13:11:00
Başkan Erdoğan Rusya'da!
Kaynak: AA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gitti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Soçi kentine geldi. Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.
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